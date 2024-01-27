ТАСС: ВСУ нарастили удары по монастырю на юге ДНР при помощи БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели нарастить удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю, который расположен на территории села Никольское, находящегося на юге Донецкой Народной Республики (ДНР).
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