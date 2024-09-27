The Spectator: экс-министр предложил Украине ампутировать потерянные территории

Украинцы всерьез задумались о территориальных уступках ради прекращения конфликта. Один из бывших членов правительства заявил о необходимости отказаться от утраченных регионов ради построения светлого будущего.
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