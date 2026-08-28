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Рамблер

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Внешность неизлечимо больной Селин Дион встревожила фанатов

Внешность неизлечимо больной Селин Дион встревожила фанатов

Канадская певица Селин Дион впервые за два года появилась на публике и встревожила фанатов. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

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