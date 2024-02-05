В Свердловской области водитель иномарки переехал ребенка на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в Первоуральске произошло ДТП, в результате которого был сбит ребенок. Водитель автомобиля «Тайота Тундра» 1991 года рождения не заметил мальчика, который переходил дорогу справа налево.
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