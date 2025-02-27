❗️⚡️Очередной борт с американскими боеприпасами для ВСУ прибывает на польскую авиабазу Жешув. На текущий момент заявления Трампа продолжают расходиться с делом.
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❗️⚡️Очередной борт с американскими боеприпасами для ВСУ прибывает на польскую авиабазу Жешув. На текущий момент заявления Трампа продолжают расходиться с делом.