Русский олигарх Фридман выиграл суд в Британии: Пока только у домработницы

Суд в Британии запретил Михаилу Фридману выплачивать декретные бывшей домработнице.Беглый русский олигарх Михаил Фридман выиграл суд у своей же домработницы, которой был не в состоянии платить из-за введённых против него санкций.
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