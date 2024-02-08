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Царьград

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Русский олигарх Фридман выиграл суд в Британии: Пока только у домработницы

Русский олигарх Фридман выиграл суд в Британии: Пока только у домработницы

Суд в Британии запретил Михаилу Фридману выплачивать декретные бывшей домработнице.Беглый русский олигарх Михаил Фридман выиграл суд у своей же домработницы, которой был не в состоянии платить из-за введённых против него санкций.

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