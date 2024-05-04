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Военные новости ★ спецоперация

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Австрийские трубчатые капсюли начала XIX века

Австрийские трубчатые капсюли начала XIX века

Австрийский карабин 1847 года. Длина 105 см. Ствол восьмиугольный, нарезной, калибр 14 мм. Двухпозиционный целик, латунная мушка и муфта для штыка.

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