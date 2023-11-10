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Путин посетил штаб Южного военного округа: главное за сутки

Путин посетил штаб Южного военного округа: главное за сутки

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, скончался командовавший первым облетом Луны американский астронавт, Совбез ООН планирует провести заседание по Ближнему Востоку.

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