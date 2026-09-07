Страна и люди
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Страна и люди

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Силы ПВО сбили за ночь 306 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО сбили за ночь 306 украинских беспилотников над Россией

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 306 украинских беспилотников над территориями ряда российских регионов.

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