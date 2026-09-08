Разведка и дипломатия в СВО

В последние месяцы мы наблюдаем повышенную активность наших ударов по логистике Украины. Мы нарушаем поставки вооружений и комплектующих для ВСУ, сокращаем возможности для восстановления поврежденной инфраструктуры, которая производила крылатые ракеты, дроны и другое вооружение, которое использовалось против наших граждан Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь В такой работе ВС РФ большую роль играет разведка – не только космическая с помощью наших спутников, но и наша агентура с разведчиками, которые работают на земле, выявляя эти центры, эти склады, куда поступает вооружение и комплектующие.