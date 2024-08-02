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В Московской области отец изнасиловал малолетнюю дочь более 50 раз за год

В Московской области отец изнасиловал малолетнюю дочь более 50 раз за год

На официальном сайте телеканала Рен ТВ появилось сообщение о том, что в Московской области задержан 43-летний мужчина, который регулярно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

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