"Патриоты" оказались дорогими игрушками". Между Саудовской Аравией и США - крупный скандал. Шейхи меняют западную ПВО-ПРО на российскую

Есть в Соединенных Штатах Америки очень интересная организация. Называется она Четырёхсторонний комитет, или, правильнее, Комиссия по контролю за экспортом оружия, и занята тем, что без всякого международного мандата мониторит мировой рынок вооружений.
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