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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» может заплатить до 1,5 млн евро за Абену. Амарал сомневается в подписании 29-летнего защитника «Ференцвароша» (Metaratings)

Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали контракт с защитником «Ференцвароша». На кандидатуре Абены настаивает главный тренер Деян Станкович.

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