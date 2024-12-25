Суд смягчил режим принудительного лечения шамана Габышева

Уссурийский районный суд смягчил принудительное лечение шаману Александру Габышеву. Согласно его решению, лечение специализированного типа ему заменят на принудительное лечение общего типа в психиатрической больнице.
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