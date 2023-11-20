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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нуждов о Кубке МЛКБ: «Интерес от спортсменов и зрителей есть. Постараемся еще один, может, и два этапа в этом году провести»

Об этом сообщил гендиректор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Алексей Нуждов. 18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходил первый Кубок МЛКБ с участием россиян и белорусов.

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