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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отмар Сафнауэр: «Росберг готовился к гонкам с помощью тренировок с мячом. Знаете, что делал Хэмилтон? Прятал мяч»

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, как Льюис Хэмилтон оказывал давление на Нико Росберга во времена их совместных выступлений за « Мерседес ».

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