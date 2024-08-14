Православные верующие в России отмечают Медовый спас

14 августа православные верующие отмечают Медовый спас. В честь праздника Тульская служба новостей поделилась статистикой по производству меда в регионе, туляки рассказали, как отмечают праздник, а священнослужитель дал свои рекомендации.
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