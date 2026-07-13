МО: в порту Черноморска поражены коллекторное судно и плавучий док для спуска ПА

В порту Черноморска Одесской области в результате ночных ударов российских войск поражены коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщает Минобороны России.
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