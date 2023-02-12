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Дадонов сделал 10-ю передачу в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 14 очков в 43 играх

Дадонов сделал 10-ю передачу в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 14 очков в 43 играх

Евгений Дадонов сделал 10-ю передачу в сезоне в матче с «Айлендерс». Форвард «Монреаля» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:3 ОТ).

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