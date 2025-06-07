Магазин Microsoft Store обновился — больше системных интеграций, кнопка Copilot и повы...

Магазин Microsoft Store обновился — больше системных интеграций, кнопка Copilot и повышение производительностиРазработчики из Microsoft продолжают улучшать свой фирменный магазин цифрового контента, который является одной из основных площадок для распространения приложений и игр для Windows 11 и Windows 10.
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