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Иркутск Сегодня

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В Иркутске вступил в силу новый порядок получения сведений о зарегистрированных в квартире гражданах

Отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Иркутское» сообщает: с 5 сентября 2026 года начал действовать новый административный регламент.

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