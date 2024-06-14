Небензя устал держать язык за зубами: постпред России в ООН раскрыл пугающую Запад правду

Валерий Вадимов

если б у нас была промышленность,станкостроение,микроэлектроника,самолёто и авто строение,современные технологии,а для этого нужно было создавать базу,взращивать специалистов,достойно платить,что б не сбежали на запад...вместо этого сидели на трубе,качали природные ресурсы.путин позволял вывозить наворованное на запад.выстроил ужаснейшую коррупционную вертикаль..кого на поймай-не менее миллиарда хапнул....чем гордиться-что всё советское наследие просрали,в технологиях отстали на 200 лет?Гнобят пенсионеров и мизерным мротом?Позорище