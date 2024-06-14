Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя устал держать язык за зубами и нанес сокрушительный удар по западной пропаганде.
Небензя устал держать язык за зубами: постпред России в ООН раскрыл пугающую Запад правду
Комментарии
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Валерий Вадимов
если б у нас была промышленность,станкостроение,микроэлектроника,самолёто и авто строение,современные технологии,а для этого нужно было создавать базу,взращивать специалистов,достойно платить,что б не сбежали на запад...вместо этого сидели на трубе,качали природные ресурсы.путин позволял вывозить наворованное на запад.выстроил ужаснейшую коррупционную вертикаль..кого на поймай-не менее миллиарда хапнул....чем гордиться-что всё советское наследие просрали,в технологиях отстали на 200 лет?Гнобят пенсионеров и мизерным мротом?Позорище
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19 час.
игорь petroff
пойди проспись!
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16 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Всё Валерик ложись и помирай! Занавес!
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11 час.
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