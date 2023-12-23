Врач Вознесенский раскрыл, когда заболеваемость COVID и гриппом в РФ пойдет на спад

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский прокомментировал «Звезде» данные о значительном росте заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ в России и рассказал, когда можно ожидать улучшения эпидемиологической ситуации в стране.