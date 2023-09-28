Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости переезда российских футболистов в более сильные европейские чемпионаты.
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