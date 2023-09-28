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Попов: «Карпин все верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе»

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости переезда российских футболистов в более сильные европейские чемпионаты.

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