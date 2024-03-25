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Песков заявил, что Москва отреагирует на попытки ЕС передать Киеву замороженные российские активы

Песков заявил, что Москва отреагирует на попытки ЕС передать Киеву замороженные российские активы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без реакции решение Евросоюза передать замороженные российские активы киевскому режиму, сообщает во вторник, 26 марта, издание «Аргументы и Факты».

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