По 20 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Поморье

О выделении дополнительных средств из регионального бюджета сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский— В этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которую ценой невероятных усилий и миллионов жизней вписали в историю наши предки.
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