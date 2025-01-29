По 20 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Поморье

О выделении дополнительных средств из регионального бюджета сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский— В этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которую ценой невероятных усилий и миллионов жизней вписали в историю наши предки.