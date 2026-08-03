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Месть продюсера, слухи о Березовском и три развода: как Арина Шарапова нашла счастье в четвёртом браке

Месть продюсера, слухи о Березовском и три развода: как Арина Шарапова нашла счастье в четвёртом браке

Ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале Арине Шараповой 65 лет. Она по-прежнему выходит в эфир, руководит собственной школой искусств, пишет книги и снимает документальные фильмы.

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