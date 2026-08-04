Наводчик украинских ракет в Крыму получил 16 лет

Суд приговорил 45-летнего жителя Феодосии к 16 годам колонии строгого режима за сбор и передачу украинской стороне секретных данных о российской военной технике, защищавшей объекты топливно-энергетического комплекса в Крыму .
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