Профессор Наталия Козловская из РГПУ имени А. И. Герцена отмечает резкий рост использования слова "скуф" с 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026 году.
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