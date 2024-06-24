Орловцы стали больше интересоваться фестивалями

Этим летом жители Орловской области стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала года трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
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