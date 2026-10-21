Врач-эндокринолог Наталия Тананакина назвала хлеб среди вызывающих сонливость продуктов питания. Врач Тананакина объяснила в интервью, что эффект сонливости может возникать после употребления продуктов, которые богаты углеводами, триптофаном и магнием.