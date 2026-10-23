На базе ТГУ им.Г.Р. Державина прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где приняли участие сотрудники полиции различных подразделений УМВД России по Тамбовской области, ОМВД России «Тамбовский» и ОМВД России по г.