Российские магазины приостанавливают продажи зарубежных виниловых пластинок из-за санкций Евросоюза. Как пишет «Коммерсант», 14-й пакет санкций ЕС, запрещающий экспорт в РФ винила, его производных и полимеров, затронет и музыкальные носители.
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