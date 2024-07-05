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Российские магазины приостанавливают продажи зарубежных виниловых пластинок

Российские магазины приостанавливают продажи зарубежных виниловых пластинок из-за санкций Евросоюза. Как пишет «Коммерсант», 14-й пакет санкций ЕС, запрещающий экспорт в РФ винила, его производных и полимеров, затронет и музыкальные носители.

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