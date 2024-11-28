Врач-инфекционист рассказал об особенностях кори у взрослых

Заболеть корью могут как дети, так и взрослые люди, причем у вторых она может повлечь тяжелые осложнения, особенно если заразиться в возрасте после 30 лет, рассказал «Известиям» 28 ноября доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.