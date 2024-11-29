Сбербанк назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в Москве

Зарплаты россиян за девять месяцев 2024 года в среднем выросли на 13,3% и достигли 83,2 тыс. рублей. Эксперты «СберАналитики» назвали сферы, в которых московские работодатели готовы платить наиболее высокие зарплаты.
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