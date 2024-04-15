Чем привлекателен парк Галицкого в конце апреля

Владимир Грачев

Это пример для тех, кто обладает большими, очень большими деньгами и не может придумать им применение, кроме яхт, дворцов и т.д. Их с собой на тот свет не заберёшь, люди забудут кто ты такой был, а такие подарки народу на века. Если не ошибаюсь, то и великолепная футбольная школа с интернатом, спортзалом, футбольным полем, которая содержится за его счёт есть в Краснодаре. Русское меценатство продолжается. Спасибо тебе русский человек!