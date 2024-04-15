Когда в конце прошлого апреля приехала в парк Галицкого в Краснодаре, первым попало на глаза цветущее поле.
Чем привлекателен парк Галицкого в конце апреля
Комментарии
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Надежда Белугина
Такой парк мечта каждого большого города. Галицкий укоренил своё имя в истории не только Краснодара. но и всей России. Здоровья ему и процветания делам его и задумкам ото всей души.
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8 час.
Владимир Грачев
Это пример для тех, кто обладает большими, очень большими деньгами и не может придумать им применение, кроме яхт, дворцов и т.д. Их с собой на тот свет не заберёшь, люди забудут кто ты такой был, а такие подарки народу на века. Если не ошибаюсь, то и великолепная футбольная школа с интернатом, спортзалом, футбольным полем, которая содержится за его счёт есть в Краснодаре. Русское меценатство продолжается. Спасибо тебе русский человек!
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7 час.
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