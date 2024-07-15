Разработчик сиквела Cyberpunk 2077 думал, что его уволят, но ему предложили возглав...

Разработчик сиквела Cyberpunk 2077 думал, что его уволят, но ему предложили возглавить проект и новую студию в БостонеОдин из самых высокопоставленных разработчиков сиквела Cyberpunk 2077 думал, что его уволят, за мгновение до того, как ему предложили возглавить проект и новую студию в Бостоне.