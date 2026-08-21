Бизнес на спортивном питании: что нужно учесть до запуска продукта

Бизнес на спортивном питании требует продуманного подхода ещё до запуска первой партии. Разбираем категории продуктов, варианты производства, основные расходы, выбор аудитории и каналов продаж, а также типичные ошибки начинающих брендов.
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