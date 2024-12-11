Нет сбережений на старость: стоит ли надеяться на государственные выплаты? Ирэн ОрлонскаяВопрос пенсионного обеспечения в России уже давно обсуждается, и результаты недавних исследований открывают тревожные реалии.
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