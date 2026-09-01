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Что категорически нельзя делать 1 сентября 2026 года, чтобы не отвернулась удача

Что категорически нельзя делать 1 сентября 2026 года, чтобы не отвернулась удача

1 сентября в России — дата, которая объединяет сразу несколько традиций. Для миллионов школьников это начало нового учебного года, для православных верующих — день памяти святых мучеников, а в народном календаре — Фёкла-свекольница, время завершения летних забот и начала осенних работ.

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