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Мужчина с самурайским мечом ранил нескольких прохожих в Лондоне

Мужчина с самурайским мечом ранил нескольких прохожих в Лондоне

Госпитализированы с ранениями пять человек.фото twitter.com/metpoliceuk--> Несколько человек на востоке Лондона получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого мечом, сообщает 30 апреля полиция столицы Великобритании.

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