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Испания выделила Сеуте более 300 млн евро на борьбу с миграционным кризисом

Испания выделила Сеуте более 300 млн евро на борьбу с миграционным кризисом

Совет министров Испании одобрил декрет о неотложных мерах поддержки автономного города Сеуты, предусматривающий выделение более 309 млн евро до конца 2026 года.

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