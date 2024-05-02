В российских СЦ Apple закончились оригинальные детали для iPhone и MacBook

В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, о чем пишет издание «Ведомости» со ссылкой сотрудников центров и независимого аналитика, автора Vilianov.
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