Названы ставшие российскими рудники стронция, лития и золота, которые Зеленскому не продать Трампу Евгения КомароваВозглавляющий совет движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал уже российские рудники, которые Владимиру Зеленскому не продать Дональду Трампу.
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