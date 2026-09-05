Оппозиция Украины: удар по кабинету главы СБУ наносили не россияне

После того, как беспилотник поразил кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада в центре Киева, в украинских оппозиционных пабликах набирает силу версия о том, что удар нанесли не российские военные, как официально заявил Владимир Зеленский, а это продолжение внутренних разборок между украинскими спецслужбами.
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