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Болельщику из первого ряда сделали стрижку во время матча «Миннесоты»

Болельщику из первого ряда сделали стрижку во время матча «Миннесоты»

Болельщик «Миннесоты» освежил прическу прямо во время матча. Расположившемуся в первом ряду популярному в США видеоблогеру JiDion сделали стрижку по ходу пятничной встречи против «Мэверикс», которая завершилась победой «волков» со счетом 116:95.

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