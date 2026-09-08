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ВЦИОМ: 93% туристов высоко оценили комфорт городской среды Москвы

ВЦИОМ: 93% туристов высоко оценили комфорт городской среды Москвы

Подавляющее большинство гостей столицы считают город комфортным, благоустроенным и современнымМосква получает высокие оценки не только от жителей, но и от гостей столицы.

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