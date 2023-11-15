Замруководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Билл Лаплант указал на тот факт, что отправленные нацистским формированием киевского режима боевые самолёты F-16 вслед за задействованием на линии боевого соприкосновения станут отправлять на ремонт в европейские державы.
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