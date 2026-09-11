Россия бомбит рекордно. И так будет продолжаться до коллапса в Киеве. Каков срок?

Россия наносит массированные удары по Украине. Август стал третьим подряд месяцем с рекордным использованием авиабомб.
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если не будет договорняков в виде минсков,стамбулов,анкориджей, то может и получиться.Главное - не останавливать русскую армию.