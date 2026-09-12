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Царьград

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Marvel побила рекорд на Disney+: 420 млн часов просмотров в августе

Marvel побила рекорд на Disney+: 420 млн часов просмотров в августе

В августе на Disney+ компания Marvel достигла рекордных показателей: 420 миллионов часов просмотра. Популярность обусловлена успехами фильмов «Мстители: Судный день» и «Человек‑паук 4: Новый день».

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